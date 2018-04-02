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"Bu yılki hedefimiz yaklaşık 2 ton kurbağa üretimi yapmak. Kurbağalar ülkemizin çeşitli illerinden doğadan toplama yoluyla elde ediliyor. Bu da genelde nisan ve mayıs ayında yapılıyor. Bizim hedefimiz doğada kurbağaların az olduğu kış döneminde yani 12 ay boyunca üretim yapmak. Bu doğrultuda ihracatın da önünü açıyoruz. Elde edilen anaç kurbağalar, kurbağa üretimi yapmak isteyen girişimcilere ücretsiz verilecek. Böylece ilçede hem istihdam sağlanacak hem de ekonomiye yeni bir ihracat alanı eklenecek."