Sporx'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Kayserispor karşısında 5-0'lık galibiyeti değerlendiren Giuliano, "Önemli bir galibiyet. Şampiyonluk yarışında bize güven verecek bir sonuç. Ancak şampiyonluğun sadece bizim maçların sonuçlarına bağlı olmadığını biliyoruz. Biz her maçı kazanmalı ve sonrasında beklemeliyiz. Sonuna kadar savaşacağız" dedi.

"İSTANBUL'DA ÇOK MUTLUYUM..."

Zenit'ten Fenerbahçe'ye transferi sonrası yaşadıkları hakkında açıklama yapan Giuliano, "Rusya'dan Türkiye'ye geldikten sonra aradaki en büyük farkın hava olduğunu söyleyebilirim. İstanbul çok büyük bir şehir ve burada her şey var. Yemek anlamında Brezilya'ya benzer çok şey var. Bu da bana Türkiye'de iyi hissettiriyor. İstanbul'u gerçekten çok seviyorum ve ailem burada oldukça rahat. Burada olmaktan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA BAŞKA BİR ÜLKEYE TRANSFER OLMAK İSTERİM"

Avrupa'da başka bir ülkede futbol oynama hayali olduğunu açıklayan Giuliano, "Avrupa'nın merkezinde bir ülkeye transfer olmayı düşünüyorum. Bu benim kişisel bir hayalim. İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya gibi ülkeleri takip ediyorum. Bu ülkelerde futbol oynama deneyimini yaşamak isterim, başka bir kültür, başka bir futbol tarzı... Evet, bu ülkelerden birine gitmek isterim. . Şu an Fenerbahçe'deki anımı düşünmek zorundayım. Fenerbahçe ile dört yıllık sözleşmem var ve henüz daha ilk senemin sonuna geliyorum" açıklamasını yaptı.

"BREZİLYA'DA PARANA'DA OYNAMAK İSTERİM"

Gelecekte Brezilya'da hangi takımda oynamak istediğiyle ilgili soruya yanıt veren Giulaino, "Bir gün, Internacional ya da Gremio'ya dönmek istediğimi söyleyemem. Ancak kesinlikle ilk kulübüm Parana'ya dönmek isterim" itirafında bulundu.

"TITE'NIN BANA BAKIŞINI BİLİYORUM, BU YÜZDEN SAKİNİM"

Brezilya Milli Takımı ile ilgili de konuşan Giuliano, "Milli Takım'a katılabildiğim zamanlarda, elimden geleni yaptım. İyi performans gösterdiğime inanıyorum. Performansım Tite için çok iyiydi. Ve seçimine bir şekilde yardım edebildim. Ayrıca Tite'nin bana verdiği değeri de biliyorum. İşte bu beni çok sakinleştiriyor" dedi.

"MİLLİ TAKIM'DA İYİ OYUNCULAR VAR AMA BEN DE..."

Açıklamalarına devam eden Giuliano, "Tite beni ve karakterimi biliyor, Brezilya Milli Takımı'na nasıl yardımcı olabileceğimi biliyor. Çok yönlü bir oyuncuyum, oyuncuları değiştirmek zorunda kalmadan sahanın çeşitli alanlarında oynayabilirim. İkinci forvet olarak ayrıca sağda, solda, ortada elimden geleni yapabilirim. Oyunu kısa paslarla, hızlı şekilde oynamayı çok seviyorum. Brezilya Milli Takımı'nın önemli oyuncuları var ama bunlar da benim olumlu özelliklerim" şeklinde konuştu.

"TITE'NİN KARİYERİMDE BÜYÜK ETKİSİ VAR"

Teknik direktör Tite'nin kariyerine olan etkisini anlatan 27 yaşındaki futbolcu, "Tite ile aramız oldukça iyi. Gençken bana bir şans verdi. Beni Brezilya'da harika bir kulübe götürdü ve bana güven verdi. 18 yaşındayken, Internacional gibi büyük bir takımda oynamamı istedi. Bana güvendi, bana para verdi ve beni birçok kez sahaya sürdü. U-20 Milli Takımı'na gidip döndükten sonra Tite, takımın başında değildi. Bir röportajında beni özlediğini söylemişti, bana göre kariyerimde gerçekten çok önemli bir etkisi var. Daha sonra Brezilya Milli Takımı'nda yeniden birlikte çalışma fırsatı yakaladık" diye konuştu.

"EĞER MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILMAZSAM..."

Dünya Kupası hayalini olduğunun altını çizen Giuliano, "İşimi en iyi şekilde yapmalıyım. Bu şekilde yeniden milli takıma çağrılabilirim. Çağrılmazsam, ülkem ve arkadaşlarım için en iyisini dileyeceğim. Zaten bu ekibin bir parçasıyım" ifadelerini kullandı.