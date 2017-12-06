Gizem Karadayı, Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, deneyimli libero oyuncusu Gizem Karadayı'yı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen 30 yaşındaki Gizem Karadayı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, 2008-2009 sezonunda da Galatasaray'da forma giyen Gizem Karadayı'nın daha sonra VakıfBank, Fenerbahçe ve Volero Zürih takımlarında oynadığı kaydedildi.
Deneyimli liberonun kariyerinde, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 dünya kulüpler şampiyonluğu, 2 Türkiye ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası, 1 İsviçre Ligi ve 1 İsviçre Kupası kazandığı aktarıldı.
Gizem Karadayı'nın kariyerinde 2010-2011 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde en iyi libero, Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi'nde en iyi libero ve en iyi karşılayıcı, 2011'de Avrupa Ligi ve FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda en iyi libero ve 2012-2013 CEV Şampiyonlar Ligi'nde en iyi libero ödüllerine layık görüldüğü belirtildi.
GİZEM KARADAYI: ÇOK MUTLUYUM
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gizem Karadayı, Galatasaray'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu bildirdi.
Galatasaray'ın kendisine çok güzel bir teklifle geldiğini aktaran Gizem, "Çok mutluyum. İnşallah daha da iyi yerlere gideceğiz. Ben de takımım için elimden geleni yapacağım. Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi başlıyor. Ben de en kısa zamanda uyum sürecini halletmeye çalışacağım. İnşallah hep beraber Galatasaray için en iyisini yapacağız. Taraftara çok uzak değilim. Ben 2008'de de burada oynadım. Desteklerini eksik etmesinler. Bizi yalnız bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Menajeri Nihan Güneyligil ise "Gizem'in kariyeri hep başarılarla dolu. Yolu çok açık bir isim. Daha da yukarı çıkmamıza yardımcı olacak. Ona çok inanan bir insanım. Çünkü çok küçüklükten beri birbirimizi tanıyoruz. İhtiyacımız olan yeni kanı bulduğumuzu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.