Gizem Karadayı, Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, deneyimli libero oyuncusu Gizem Karadayı'yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen 30 yaşındaki Gizem Karadayı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, 2008-2009 sezonunda da Galatasaray'da forma giyen Gizem Karadayı'nın daha sonra VakıfBank, Fenerbahçe ve Volero Zürih takımlarında oynadığı kaydedildi.

Deneyimli liberonun kariyerinde, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 dünya kulüpler şampiyonluğu, 2 Türkiye ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası, 1 İsviçre Ligi ve 1 İsviçre Kupası kazandığı aktarıldı.

Gizem Karadayı'nın kariyerinde 2010-2011 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde en iyi libero, Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi'nde en iyi libero ve en iyi karşılayıcı, 2011'de Avrupa Ligi ve FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda en iyi libero ve 2012-2013 CEV Şampiyonlar Ligi'nde en iyi libero ödüllerine layık görüldüğü belirtildi.

GİZEM KARADAYI: ÇOK MUTLUYUM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gizem Karadayı, Galatasaray'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu bildirdi.

Galatasaray'ın kendisine çok güzel bir teklifle geldiğini aktaran Gizem, "Çok mutluyum. İnşallah daha da iyi yerlere gideceğiz. Ben de takımım için elimden geleni yapacağım. Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi başlıyor. Ben de en kısa zamanda uyum sürecini halletmeye çalışacağım. İnşallah hep beraber Galatasaray için en iyisini yapacağız. Taraftara çok uzak değilim. Ben 2008'de de burada oynadım. Desteklerini eksik etmesinler. Bizi yalnız bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Menajeri Nihan Güneyligil ise "Gizem'in kariyeri hep başarılarla dolu. Yolu çok açık bir isim. Daha da yukarı çıkmamıza yardımcı olacak. Ona çok inanan bir insanım. Çünkü çok küçüklükten beri birbirimizi tanıyoruz. İhtiyacımız olan yeni kanı bulduğumuzu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.