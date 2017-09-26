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Okuduğum bir çok köpek saldırısı haberi, çocuğu parçaladı başlığı, yaşlı adamı parçaladı gibi benim gibi fobisi olanları nasıl etkiliyor hiç empati yapmayı düşündünüz mü? Ve son olarak ben hiçbir canlıyı tehdit etmedim...