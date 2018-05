Çorum'da bir hafta içinde 5 gece mezarlığa gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.´ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, kentte merak konusu oldu. Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi için bölgeye kamera kurulurken, dün gece mezarlığa gelen yaklaşık 300 kişi, polise zor anlar yaşattı. Polisin önlem aldığı mezarlığa, dayadıkları merdivenle girmeye çalışan gruptan 1 kişi gözaltına alındı. Polisin dün gece yaptığı arama çalışmalarından da sonuç alınamadı.



DHA'nın haberine göre, Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi bir genç kızın mezarlığa gelerek Fatma Ç.´ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Fatma Ç.'nin mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not bırakan görevliler, polise de haber verdi. Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis, mezarlık önüne gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mezarlık çevresinde ve içerisinde yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı.



POLİS ELİNDEN KAÇIRDI



Önceki gece siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız, yine aynı mezarın başına geldi. Polisin yakalamaya çalıştığı kız, karanlıktan faydalanarak mezarların arasına doğru kaçıp, gözden kayboldu.



Polis, kızın Fatma Ç.'nin mezarının üstüne deniz kabuğu koyduğunu tespit etti. Polis mezarlığı didik didik aradı, ancak sonuç alınamadı.



GÜVENLİK KAMERASI KONULDU



Tüm kent, medyada geniş yer bulan gizemli olayı konuşmaya başladı. Genç kızın kimliği merak konusu olurken, kent merkezinin yanı sıra ilçelerden de vatandaşlar bölgeye gelmeye başladı.



Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi ve bulunması için Çorum Belediyesi tarafından Fatma Ç.´nin mezarını görüntüleyecek şekilde bir ağaca güvenlik kamerası kondu.

POLİS DÜN GECE DE ARAMA YAPTI



Polis ekipleri, dün gece mezarlıkta yine önlem aldı. Ulu Mezarlığı'nın bulunduğu Hıdırlık Caddesi ve ara sokaklar emniyet şeridi çeken polis ekipleri, mezarlık çevresini yaya ve araç trafiğine kapatırken, tüm giriş çıkışlara ekipler yerleştirildi. Bir süre genç kızın gelmesini bekleyen polis ekipleri, ardından mezarlığa girip arama yaptı.



VATANDAŞLAR AKIN ETTİ



Polis arama yaparken, yaklaşık 300 meraklı vatandaş da mezarlık önüne geldi. Mezarlığa girmek isteyen kalabalık, polislere zor anlar yaşattı. Polis, vatandaşların evlerine gitmeleri için sık sık anons yaptı. Bazı kişilerin, çalışmaları cep telefonları ile görüntülemeye çalışması, bazılarının da ellerine aldıkları çekirdekleri çitleyerek olup bitenleri seyretmesi dikkat çekti.



MERDİVENLE GİRMEYE ÇALIŞTILAR



Polis engelini aşamayan bir grup genç, mezarlığın arkasına gidip, buldukları merdivenle girmeye çalıştı. Polisin gençleri fark edip müdahale edince, kısa süreli arbede yaşandı. Gruptan 1 kişi gözaltına alındı.



Gece geç saatlere kadar süren aramalardan sonuç alınamadı.

'YAZIK İLİMİZE, ADIMIZ ÇIKTI'

Ulu Mezarlığı'nda mezar kazarak geçimini sağlayan Ömer Şen, "15 yıldır ben Ulu Mezarlığı'nda mezar kazıyorum. Yatsı namazından sonra da mezar kazdığım oldu. Sabah namazına yakın mezar kazdığım da oldu. Günde üç mezar kazdığım gün dahi oldu. Şimdi görülen kızla ilgili çeşitli söylentiler var" dedi.



Genç kızın mezardan çıkıp dolaştığı şeklinde tuhaf söylentilerin de dolaştığını kaydeden Şen, "Ben defnedilen hiçbir insanın mezardan çıkıp dolaştığını görmedim. Ben bu işe inanmıyorum. Belki o görülen kişi sarhoş bir insan olabilir, hatta tinerci dahi olabilir. İnsanları ayaklandırmak için yapılan bir hareket olabilir. Mezardan çıkmış da birileri dolanıyormuş diyorlar, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ben yıllardır mezar kazıyorum, defnedilen insan mezardan çıkar mı? Yazık bu ilimize, adımız çıktı" dedi.



Mezarlığa gelen meraklı vatandaşlardan Umut Yoldaş ise "Olayı duyup buraya geldim. Burada bir kız varmış, bir mezarın başında sürekli ağlıyormuş, hatta sesi yankı yaptığı için çevre sakinleri hem korkup, hem de uyuyamıyorlarmış" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER