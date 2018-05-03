Çorum’da bir genç kızın 5 gece üst üste mezarlığa giderek 1982’de vefat eden Fatma Ç.’ye ait mezar başında kendi kendine konuşup ağlaması ve sonra gözden kaybolması sadece kentte değil tüm Türkiye’de günün olayı oldu. İddiaya göre Çepni Mahallesi’ndeki Ulu Mezarlık yakınındaki olayı ilk olarak bir esnaf fark etti. Mezarlık görevlileri genç kızı bulamadı. Ancak olay 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de devam etti. Cep telefonu kameralarına da yansıyan genç kız, görevliler seslendiği anda karanlıkta izini kaybettirdi. Bunun üzerine mezarın başına “Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım’ yazılı not bırakan görevliler, polise de haber verdi.

DENİZ KABUĞU BIRAKTI

Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis, mezarlık önünde toplanan meraklı vatandaşları uzaklaştırdı. Ancak aramalardan yine sonuç alınamadı. Önceki gece yarısı siyah kıyafetli kız 5. kez aynı mezarın başına gitti. Polis harekete geçince yine gözden kayboldu. Kızın Fatma Ç.’nin mezarının üstüne deniz kabuğu koyduğu tespit edildi. Polis mezarlığı didik didik aradı, ancak sonuç alınamadı.

Gizemli olay kentte dedikodulara da yol açınca, Çorum Belediyesi genç kızın bulunması için mezarın yakınındaki bir ağaca güvenlik kamerası yerleştirdi. Kameranın görüntüleri, mezarlık görevlileri ve polis tarafından takip edilecek. Belediye Başkanı Zeki Gül “Bir vatandaşımız 17-18 yaşında olduğu tahmin edilen siyah giyimli bir kişinin, ‘Beni neden bırakıp gittin?’ diye ağladığını duyunca araştırma yapmış. Kimseyi görememişler. Yakınını kaybettikten sonra mezarlıklarla ilgili duygusal hale bürünmüş bir vatandaşımız olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar tespit edilmiş bir durum yok” dedi.

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