Goias - Juventude maç önü

Brezilya Serie B maçında Goias ile Juventude, 22 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:30. Goias 11 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Juventude 15 puanda ve 11. sırada. Goias son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Juventude, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 452. İddaa'da Goias kazanır 1.60, berabere biter 3.00, Juventude kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Goias son haftadaki Internacional müsabasında 0-2 yenildi.

Juventude ise Santa Cruz karşılaşmasında 5-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Goias, 5 gol attı ve 9 gol yedi.

Juventude ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Juventude, 6 gol atarken 5 gol yedi.