Gökhan Tepe'nin son hali şaşırttı

İki yıl önce Aylin Özer'le evlenen şarkıcı Gökhan Tepe, önceki gün konser vermek için geldiği Bodrum'da görüntülendi. Ayla Çelik'le müzikal sohbet yapan ve onlarla birlikte denize giren şarkıcı, kısa bir deniz keyfinin ardından sohbetine kaldığı yerden devam etti. Ünlü şarkıcının aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı