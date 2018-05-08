Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'un Paraguaylı oyuncusu Braian Samudio, gol kralı olarak (20) takıma katkı vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Sezon başında Brezilya'nın Guarini ekibinden satın alma opsiyonuyla yeşil-mavili ekibe katılan 22 yaşındaki forvet oyuncu, toplam 33 maçta 2 bin 903 dakika görev aldı.

Sarı kart cezası nedeniyle sezonun ilk yarısında Denizlispor maçında forma giyemeyen Samudio, ligin ilk yarısında görev aldığı 16 maçta 9 gol attı. İkinci yarıda tüm maçlarda sahada yer alarak 11 gol atma başarısı gösteren Samudio, toplam 20 golle Spor Toto 1. Lig'in gol kralı oldu.

Başarılı forvet, şampiyonluk yarışındaki en güçlü rakipleri Ankaragücü ile deplasmanda oynadıkları ve 4-2 kazandıkları maçta hat-trick yaparak takımına katkı sağladı. Özellikle Boluspor ile oynanan ve 1-0 kazanılan her iki maçın gollerini atarak bir anlamda rakiplerin yeşil-mavili ekibe yaklaşmasına izin vermedi.

Samudio, Süper Lig'in çok kaliteli ve özel bir lig olduğunu belirterek, takımını Süper Lig'e taşımada katkı sağlamanın sevincini yaşadığını söyledi.

Takım olarak Süper Lig'e çıkmış olmanın sevincini doyasıya yaşayacaklarını vurgulayan Samudio, "Çaykur Rizespor'a gelirken tek düşüncem takımı Süper Lig'e taşırken katkı sağlamaktı ve bunu da başardım. Ben mevki olarak gol atan bir oyuncuyum ama bu yıl ortalamamın üzerine çıktım. Bundan da kendi adıma sevinçliyim." dedi.

Samudio, Süper Lig'de kaliteli golcülerle yarışacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok çekişmeli ve zor olacak. Ben de gollerime devam etmek istiyorum. Benim kendime ait bir tarzım var. Bu tarzımı sürdürerek takımıma katkı vermek için çalışacağım. Süper Lig'de daha fazla göz önünde olacağız. Eğer kendimi gösterebilirsem Paraguay milli takımından da davet alacağıma inanıyorum. Bir futbolcu için milli takımda oynamak onurdur. Bunun için elimden geleni yapacağım."

"3 YILLIK KONTRAT İMZALAYACAĞIZ"

Çaykur Rizespor'da çok başarılı ve keyifli bir dönemi geride bıraktığını aktaran Samudio, şunları söyledi:

"Kiralık olarak görev aldım. Yeni kontratım yüzde 90 tamamlandı. Çok küçük detaylar kaldı. Bunlar için konuşuyoruz. Gelecek yıl da Rize'deyim. Hatta üç yıl daha Rize'de kalacağımı düşünüyorum. 3 yıllık kontrat imzalayacağız. Rizespor da hak ettiği yere geliyor. Takımımla birlikte ilerleyeceğiz."

Samudio, Rize'nin çok özel bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir doğası ve manzarası var. Bizler bu şehri seviyoruz. Taraftarlarla daha başarılı olmak için çalışıyoruz. Benim taraftardan ricam biraz daha fazla destek versinler. Bu şekilde destek olurlarsa belki de ilerleyen yıllarda, hemen olmaz ama 3-4 yıl içerisinde Avrupa'yı zorlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Paraguaylı golcü, annesinin yemeklerinden sonra en güzel yemekleri Türkiye'de tattığını da sözlerine ekledi.