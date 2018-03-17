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Tatil için Bolu'ya İzmir Karşıyaka'dan gelen Cağnan Paçal, Gölcük Tabiat Parkı'nın çok güzel olduğunu ifade ederek, "Abant'tan daha çok beğendik Gölcük Tabiat Parkı'nı. Daha önce gelmemiştik, ilk defa geliyoruz. Herkese tavsiye derim, burası çok güzel." dedi.