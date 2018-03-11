Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde karşı karşıya geldiği maçta Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların yıldızı Bafetimbi Gomis, Konya'yı da boş geçmedi. Gomis, 69. dakikada rakip fileleri havalandırdı. Başarılı golcü böylece gol sayısını da 25'e çıkardı. Gomis, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı lig ve kupa maçlarında 28 gol kaydetti.

Galatasaray, bu sezon Atiker Konyaspor ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, sahadan 3 kez galip ayrılırken rakibi ile 1 kez berabere kaldı. Bu müsabakalara Bafetimbi Gomis, damgasını vurdu. Gomis, maçların hepsinde forma giydi ve yeşil-beyazlıların kalesine toplam 5 gol gönderdi.