İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City'den 2 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayla tutulamıyor! Geçen sezonu Marsilya'da kiralık geçiren Fransız oyuncu, Süper Lig'in başlamasıyla birlikte gollerine Türkiye'de devam ederek hem taraftarların gönlünü kazandı hem de transferde ne kadar doğru bir tercih olduğunu ispatladı.
DÜNYADA ZİRVEYE OYNUYOR!
Galatasaray'da müthiş bir hava yakalayan ve son 3 maçta 8 gol atan Bafetimbi Gomis, Avrupa'daki meslektaşları arasında da önemli bir yer elde etti. Fransız yıldız, gol sayısında sadece Benficalı Jonas'ın gerisinde kaldı. Dünyanın tüm birinci ligleri dikkate alındığında Gomis attığı 25 golle, sadece 30 gole katkı yapan Benfica'nın yıldızı Jonas'ı sollayamadı.
Bu sezon attığı 25 golle sarı-kırmızılıların gol yükünü adeta tek başına sırtlayan Gomis, dünyanın en çok gol atan ikinci oyuncusu olurken, Messi, Lewandowski, Cavani gibi yıldızları da geride bıraktı.
Dünyanın en çok gol atan oyuncuları listesinde Gomis'in yanı sıra iki tanıdık isim daha yer aldı. Avustralya temsilcisi Sydney FC forması giyen Bobo attığı 22 golle 9. sırada yer alırken, 18 gole imza atan Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz da ilk 20 içerisinde kendine yer buldu.
Dünyada gol krallığı yarışında oluşan tablo şöyle:
Jonas (Benfica) 31
Bafetimbi Gomis (Galatasaray) 25
Lionel Messi (Barcelona) 24
Edinson Cavani (Paris SG) 24
Harry Kane (Tottenham) 24
Mo Salah (Liverpool) 24
Ciro Immobile (Lazio) 24
Robert Lewandowski (B. Münih) 23
Bobo (Sydney FC)) 22
Sergio Agüero (Man. City 21
Luis Suarez (Barcelona) 21
Moussa Marega (Porto) 20
Neymar (Paris SG) 20
Bas Dost (Sporting) 20
Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 18
Burak Yılmaz (Trabzonspor) 18
JARDEL'İN REKORUNU KIRDI!
Galatasaray'ın geçen hafta 7-0 kazandığı Karabükspor maçında rakip fileleri 4 kez havalandıran Gomis, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanının yeni sahibi olmuştu. Jardel'in 2000-2001 sezonunu ligde 22 golle tamamlayarak elinde bulundurduğu rekoru 17 yıl sonra kırmayı başaran Gomis, kalan haftalarda bu istatistiği daha da geliştirme şansına sahip.
Gomis, sarı-kırmızılı kulübün son 2 gol kralından Milan Baros'un 2008-2009 sezonundaki 20 gollük performansını şimdiden geçerken, Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonundaki 24 gollük performansını ise geride bırakmış oldu.
FIFA'YA HABER OLDU!
Son haftalardaki yüksek formuyla dikkati çeken Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in "sarı-kırmızılı formayla en çok gol atan yabancı futbolcu" rekorunu kırması, FIFA'nın internet sitesinde yer almıştı.
FIFA'nın internet sitesinde geçen haftanın önemli olaylarının derlendiği açıklamada, Galatasaraylı Gomis'in son 4 maçta 9 kez ağları sarsarak Spor Toto Süper Lig'deki toplam gol sayısını 24'e çıkardığı hatırlatılmıştı. (Gomis bu haberden sonra rakip ağları bir kez daha sarstı)
Açıklamada, Fransız oyuncunun attığı gollerle önemli bir rekora imza attığı vurgulanarak, "Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu Mario Jardel'in elinden aldı." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'nın 2010-11 sezonunda 28 golle Süper Lig'in en çok gol atan yabancı futbolcusu rekorunu elinde tuttuğu kaydedilen açıklamada, 32 yaşındaki Gomis'in kalan 10 maçta 5 kez daha fileleri havalandırması halinde adını Türk futbol tarihine yazdıracağı belirtildi.
GÖZÜ KULAĞI DESCHAMPS'DA
Cimbom'da adeta ikinci baharını geçiren Gomis, bu yaz Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nda oynamanın hayalini kuruyor. Ülkesinde yapılan anketlerde vatandaşlarının büyük çoğunluğu Gomis’in yeniden Fransa Milli Takımı’na seçilmesini isterken, başarılı oyuncu da teknik direktör Didier Deschamps’dan gelecek güzel haberleri bekliyor. Gomis’in özellikle formsuz Giroud’nun yerine kadroya alınabileceği konuşuluyor.
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