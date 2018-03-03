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Öte yandan Gomis 2011'de Lyon'un deplasmanda Dinamo Zagreb'i 7-1 mağlup ettiği maçtan bu yana ilk kez bir karşılaşmada 3'ün üzerinde gol attı. Fransız yıldızın bu performansı sosyal medyada da gündeme oturdu. İşte Gomis için yapılan yapılan yorumlardan bazıları...