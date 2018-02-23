Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Bursaspor'u 5-0 mağlup ederken, 3 gol atarak yıldızlaşan Bafetimi Gomis karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Gomis yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımızın önünde kazanmamız önemliydi. Geçen hafta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. 3 puan alıp yarışa devam etmemiz gerekiyordu. Bu akşam 3 puanı aldık. Bütün takımı tebrik etmek gerekiyor. Bu hafta dokunaklı bir zaman geçirdim. Taraftarlar bana sürekli destek verdiler. Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar da geçmiş olsun mesajı gönderdi. Bu çok hoşuma gitti. Bütün hafta boyunca hoca ve yardımcıları beni bu maça hazırladılar. Bana doğru yolu gösterdiler.

Bu hafta çok fazla eleştiri aldı. Bu eleştirileri hak etmiyordu. Bütün haftayı kendisiyle beraber geçirdik. Dolayısıyla bu üçlüyü Yener İnce'ye armağan ediyorum."