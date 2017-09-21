Gonca Akkuş: Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar eşime atılmış olabilir

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* Eşim bana bir gün Whatsaap'tan 'Ebru Şallı'nın, fotoğrafları çıkmış' dedi. Sonra internete baktım, bulamadım. Eşim bana fotoğrafları gönderdi. 'Bu o değildir' dedim. 'Hayır o sezaryen izi var' dedi. Eşim bana fotoğrafları gönderdiğinde henüz medyaya düşmemişti. Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar eşime atılmış olabilir.