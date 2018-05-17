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"SEN GİT ESKİ METRES KADININ LAFINA UY"

Derin, yaptığı paylaşımda Şallı'yı "metres" olmakla suçlayarak şunları söyledi: "Sen git Sinan Akçıl'ın, Cem Yılmaz'ın, Arda Turan'ın eski sevgilileri, Harun Tan, Ozan Orhon'un eski karıları, Hamdi Alkan'ın eski metresi olan bir kadının lafına uy; eşini ve çocuklarını beş kuruşsuz bırakmaya çalış! Utanır be insan! Ama birinci cümleden mi daha çok yoksa ikinciden mi bilemedim"