Gonca Vuslateri'den Seda Sayan taklidi

Oyuncu Gonca Vuslateri, Seda Sayan'ın taklidini yaparken çekilen videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Taklit konusunda son derece başarılı bir performans sergileyen Vuslateri, paylaşımına uzunca bir de not ekledi.

Vuslateri, 'İyi ki varsın ablam' dediği Seda Sayan için övgüde bulunmayı da ihmal etmedi.

Gonca Vuslateri

Seda Sayan

Seda Sayan taklidi