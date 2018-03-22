Google, 2011 yılında geliştirdiği dünyanın ilk çekim sonrası odaklanabilen kameralarıyla dikkat çeken Lytro firmasını satın almaya hazırlanıyor.

TechCrunch’ın haberine göre, Google satın alma anlaşması için şirkete 40 milyon dolar civarında bir teklif götürmüş durumda.

8x zum yapabilen ve fotoğraflar çekildikten sonra karenin istenilen bölgesine odaklanılabilmesini sağlayan Lytro imzalı makineler, yüksek fiyatları nedeniyle son kullanıcılara ulaşmakta başarısız olmuştu.

Aradan geçen zamanda odağını VR video çekimine çeviren şirket, Lytro Immerge VR isimli yeni bir sistem geliştirdi. Şirketin ayrıca aydınlık alan teknolojisine dair 59 patenti bulunuyor.

Google da son dönemde fotoğrafların sanal gerçeklikte görüntülenmesini sağlayan bir uygulama duyurdu. Lytro satın almasıyla, şirketin sanal gerçeklik alanında rakiplerine üstünlük kurmayı planladığı tahmin ediliyor.

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