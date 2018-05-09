Yazılım geliştiricilere özel düzenlenen toplantı, şirketin bu yıl karşımıza çıkacak önemli gelişmelerinin özeti niteliğini taşıyor. Mobil işletim sistemi Android'in yanı sıra, şirketin diğer araç ve uygulamalarında da önemli gelişmeler yer alıyor.

YAPAY ZEKA TELEFON AÇACAK

İlk yenilik, Google Asistan'dan geldi. Yapay zeka tabanlı sesli asistan, sizin yerinize telefon açıp işinizi görebilecek. Örneğin bir randevu almak, rezervasyon yapmak mümkün olacak. Elbette bu özellik şimdilik sadece İngilizce.

Gmail'in akıllı yazma özelliği ise cümleleri tamamlayarak e-posta yazma işini çok daha otomatize bir hâle getirecek. 14 yıllık yazılım, milyonlarca kullanıcının verileri sayesinde otomatik öneriler konusunda bugüne kadar gördüğümüzden daha iyi sonuçlar verecek.

HARİTALAR YOLLARI KAMERADAN TANIYACAK

Google Haritalar, bugüne kadarki yanıltıcı pusula problemine Google Lens entegrasyonuyla çözüm buluyor. Telefonu yola doğru doğrulttuğunuzda Sokak Görümü AR açılarak sizi doğru yöne yönlendirebilecek. Ekranın altında ise harita görülmeye devam edilecek.

İŞTE ANDROID P BETA ALACAK TELEFONLAR

Şirketin mobil işletim sistemi Android P'nin beta sürümü de Google Pixel telefonların yanı sıra, yedi üreticinin telefonunda devreye girecek. Bunlar: Nokia, Vivo, OnePlus, Xiaomi, Sony, Oppo ve The Essential Phone.

Android P'nin tam sürümünün ağustosta çıkması hedefleniyor.

Android P, şu anki sürüm Oreo'ya göre dört şekilde daha akıllı olacak. Adaptif pil sayesinde, telefonu kullanmadığınızı düşündüğü anlarda işlemcinin uygulama uyandırma performansı düşürülerek yüzde 30 iyileştirme sağlanacak.

Adaptif parlaklık ile kişisel tercihlerinizi öğrenen telefon, parlaklığı daha iyi ayarlayarak pil tasarrufu yapacak.

Uygulama eylemleri özelliği de kullanıcının ne zaman ne yapacağını tahmin ederek işleri kolaylaştıracak. Örneğin müzik uygulaması açtığınızda kulaklık takacağınızı tahmin ederek ses ayarı yapmak, yeni bir filmi arattığınızda bilet satın alma uygulamasını açma önerisinin ekrana gelmesi gibi işlemler mobil hayatımızı pratikleştirecek.

Uygulamalardan parçalar da çeşitli durumlarda devreye girebilecek. Örneğin daha önce tatile gittiğiniz bir yeri arattığınızda, varsa telefondaki fotoğraf galerisini görmeyi önerebilecek. Bir konum arattığınızda taksi çağırabileceğiniz uygulamanın fiyat verileri karşınıza gelebilecek.

AKILLI EKRANLAR GELİYOR

Akıllı hoparlörlerden sonra akıllı ekranlar da hayatımıza girecek. Böylece bazı bilgiler çevre cihazlara anında yansıtılarak hayatımız kolaylaşacak.

Asistan'ın arayüzü de Google Now'ınkine benzeyecek ve John Legend gibi ünlülerin sesleri de uygulamada kullanılabilecek.

Google Haberler de bir yeniliğe kavuşuyor. Flipboard ya da Apple News tarzı yeni arayüz, haberlere erişimi kolaylaştıracak.