Android Geliştiriciler Blogu’nda yayınlanan açıklamaya göre, ağustos 2019 tarihinden itibaren 32 bit uygulamalar mağazada yer alamayacak.

Google Play uygulama mağazasında yeni uygulama ya da oyun yayınlamak isteyen geliştiricilere, 32 bit kütüphanenin yanı sıra, uygulamalaruna 64 bit alternatifi de eklemeleri tavsiye edildi.

Bu yılın eylül ayında Apple da benzer bir hamle yaparak, iOS 11 işletim sisteminde 32 bit uygulamalara destek vermeyi kesmişti.

Uygulama geliştiricilerinin 32 bit uygulamalarını önümüzdeki yılın ağustos ayına kadar güncellemeleri gerekiyor. Aksi takdirde Google Play’de listenmeyecekler.

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