Görenleri şaşkına çeviren kaza, bu sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir minibüsün sürücüsü Sarıçay kenarında ilerlerken önünde seyir halinde olan traktöre çarpmamak için aracının direksiyonunu sol tarafa doğru kırdı. Bu sırada aracın sol tekerleği rıhtımda bağlı bulunan teknenin kamara kısmının üzerine çıktı.

MİNİBÜS ÇAYA DÜŞMEKTEN KURTULDU

İHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesinde hasar oluştu. Minibüs ise Sarıçay'a düşmekten tekne sayesinde kurtuldu. İlginç kazayı gören vatandaşlar oluşan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Olay yerine çağırılan kurtarıcı vasıtasıyla minibüs olduğu yerden çıkartılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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