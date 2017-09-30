'Göynük'te gizli hazine var

Türkiye’nin yeni hazinesi kaya gazı olabilir. İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirvesi ile Sergisi’nde (INERMA) konuşan Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Güven Önal, Bolu’nun 15 bin 371 nüfuslu ilçesi Göynük’te birkaç milyar tonluk kaya gazı rezervi bulunduğunu söyledi.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, İst Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı desteğiyle gerçekleşen INERMA’nın ikinci gününde enerji çeşitleri masaya yatırıldı.

Ana sponsorluğunu Ciner Grubu’nun üstlendiği zirvenin ikinci gününde ısıtıldığında petrol ve gaz üreten organik bir kayaç türü olan shale gas (şeyl gazı) ya da bitümlü shale olarak da adlandırılan kaya gazı konuşuldu.

Prof. Dr Güven Önal

4 İLÇEDE REZERV BULUNUYOR

Önal, Türkiye’de özellikle Bolu Göynük bölgesinde birkaç milyar ton düzeyinde kaya gazlı karbonlu tabakalar olduğunu aktardı. Maden Tetkik Arama’nın (MTA) rezervleri araştırdığını belirten Önal “Yerel halkın bu durumdan haberi olduğunu sanmıyorum. Maden Tetkik Arama (MTA) şu anda araştırıyor” dedi.

Göynük’teki hidrokarbondan petrol ve kömür üretilebileceğini ifade eden Önal şöyle konuştu: “Kaya gazı, dünyada doğalgaz yerine kullanılabiliyor. ABD’de çok önemli rezervler keşfedildi.

Türkiye’de yeni araştırmaya başladık. Üretim aşamasına geçmiş değiliz, arama ve laboratuvar aşamasında. Kaya gazı Türkiye’ye 10 sene sonra gelir diye düşünüyorum.” Önal’ın verdiği bilgiye göre Göynük’ten sonra en fazla kaya gazı rezervi, Ankara’nın Beypazarı ile Nallıhan ve Konya’nın Ereğli, Niğde’nin Bor ilçelerinde bulunuyor.

BAZI ÜLKELER YASAKLADI

Önal’ın verdiği bilgiye göre kaya gazının üretimi Lüksemburg, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda’da yasaklı, Türkiye’de ise üretim izni var.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdülkerim Yörükoğlu

GÜNEY AFRİKA İLE MADENDE GÜVENLİK PROJESİ HAZIRLANIYOR

Bu yıl ikincisi düzenlenen INERMA, enerji sektörünün dünyada önde gelen isimleri ile kamu, akademi ve Türkiye’de enerji üzerine faaliyet gösteren iş dünyasının temsilcilerini buluşturdu.

Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, “Milli enerji’ projesi çerçevesinde sektörün sorunlarını takip eden reorganizasyon ve madencilikle ilgili yeni mevzuat çalışmaları yapılacağını, madenciliğin güvenli yol haritasının hazırlanacağını ve madenin ürün halinden maden haline gelene kadar geçirdiği süreçle ilgili güvenlik sistemi hazırlanacağını söyledi.

Doç. Dr. Yörükoğlu, Güney Afrika Pretoria Üniversitesi ile İTÜ’nün ortak çalışması olan ‘Madende Risk Analizi ve Yönetimi’ projesiyle madencilik faaliyetlerindeki riskin en aza indirilmesi için kültür oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

EKİMDE ÇALIŞTAY YAPILACAK

Ekim ayında madenlerde güvenlik hususu ile ilgili bir sistem üzerine Avustralya ve Kanada’dan gelecek uzmanlarla çalıştay yapılacağını ifade eden Yörükoğlu “Proje sonunda, uluslararası geçerliliği olan bir sertifikasyon süreci ile bu faaliyet içerisinde yer almış mühendislerimiz yetkilenmiş olacaklar. 9 ay sürecek bu projeyi sektöre yaygınlaştırmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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