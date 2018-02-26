Göz damlaları gözlüklerin yerini alabilir mi?

Shaare Zedek Sağlık Merkezi ile Bar-Ilan Üniversitesi Nanoteknoloji Enstitüsü ve Geliştirilmiş Gereçler departmanı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen projede korneadaki hasarı iyileştirebilen göz damlası geliştirildi.

TEHLİKE SAÇIYOR!

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen testlerde korneadaki hasar iyileştirildi. Ayrıca ‘nanodamla’ olarak adlandırılan buluş ile hayvanlarda kısa mesafe görüş ve uzun mesafe görüş kalitesinin artırılması sağlandı.

Göz damlasının insanlar üzerindeki etkisini tespit etmek için gerekli testlerin gelecek yıl başlaması hedefleniyor. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre araştırma takımının başındaki Dr. David Smadja buluşun hastalardaki gözlük ihtiyacını gidereceğini belirtti.

BİLİM İNSANLARI AÇIKLADI! AÇIK RENKLİ GÖZLÜLERDE KANSER RİSKİ!

YEDİKLERİNİZ GÖZ RENGİNİZİ DEĞİŞTİREBİLİR!

ÇOK ÖNEMLİ UYARI! BAŞKASININ GÖZYAŞINI SİLMEYİN...