Göz rengi karakteri etkiler mi?

İsveç'teki Orebro Üniversitesi'nden bilim insanları, kişiliğin göz rengiyle bağlantılı olup olmadığını görmek için 428 kişi inceledi. Göz rengimizin, frontal loblarımızı oluşturan genlerden etkilendiğini ve benzer irisleri olan insanlarda belirgin şekilde paylaşılan davranışların bulunduğunu tespit ettiler.
Araştırmada ulaşılan bulgularda, göz renginin insanların kişiliklerine dair etkisi olduğu ortaya çıktı. Edinburgh Üniversitesi'nden Dr. Anthony Fallone de gözler ve kişilik arasındaki bağlantıları inceledi.
Dr. Fallone, "Göz, nörolojik olarak beyne çok yakından bağlı. Gözler, beynimizin işlevine dair hayati ipuçları veriyor gibi görünüyor "dedi.
Peki hangi göz rengi karaktere nasıl etki ediyor? İşte göz rengine göre karakter analizi...
Koyu kahverengi – siyah gözler
Koyu kahverengi ya da siyah gözlere sahip kişiler liderlik yönleriyle öne çıkarlar. Cüretkar kararlar almaktan çekinmezler. Koyu renk gözlüler sporda da başarılı olurlar. Gözün koyuluğu melanin sisteminden kaynaklıdır. Melanin, beyin hücreleri arasındaki bağlantı için taşıyıcı görevi görür.
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