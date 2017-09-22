Gözde Baddal cephesinden açıklama

4 | 10

Baddal adına açılan bir Twitter hesabından, "Allah hepinizin belasını versin ilk 10 a bile giremedim" şeklinde bir tweet atıldı. Ve bu tweet dün geceden beri sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu, bazı haber sitelerinde de haberleştirildi.