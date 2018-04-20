Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla 800. lig maçına çıkacak Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Bu sezon Avrupa Kupası'na katılma şansımız olur mu bilmiyorum ama her sene Avrupa'da olmayı kovalayacak bir Göztepe inşa ediyoruz." dedi.
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıl sonra döndükleri ligde gösterdikleri performansla ilk amaçları olan lige tutunmayı başardıklarını, kalan 5 haftada ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini söyledi.
Ligde 22 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla lig tarihindeki 800. maçlarına çıkacaklarını belirten Sepil, şöyle konuştu:
"Uzun yıllar Süper Lig'de yer aldıktan sonra bir süre Süper Lig'den ayrı kalmıştık. Tekrar döndüğümüz Süper Lig'de güzel bir başarı yakaladık. Kalan 5 haftada da en iyi sonuçları alıp ligi en güzel yerde bitirmek istiyoruz. Süper Lig'de kalıcılığımızı sürdürmek önemli ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yürütüyoruz. Yapımı devam eden stadımız, Torbalı'da kuracağımız akademi Göztepe'nin geleceği için önemli projeler. Bunların hayata geçmesi bizim daha güçlü olmamızı sağlayacak. Bu sezon Avrupa Kupası'na katılma şansımız olur mu bilmiyorum ama her sene Avrupa'da olmayı kovalayacak bir Göztepe inşa ediyoruz."
800. MAÇ
Geçen yıl 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u yenerek 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, bu sezon 26. kez mücadele ettiği ligde bu haftaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla 800. maçına çıkacak.
Süper Lig'de geride kalan 799 maçta 250 galibiyet, 255 beraberlik ve 294 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 844 gol atıp kalesinde 946 gol gördü.
1959'da Milli Lig adıyla kurulan Süper Lig'in başlangıcından itibaren 19 sene aralıksız İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe, Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda (UEFA Kupası) 1968-1969 sezonunda yarı final oynamış ve bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı olmuştu.
EN FAZLA FORMA GİYEN GÜRSEL AKSEL
Sarı-kırmızılı ekipte 390 maçta süre alan Gürsel Aksel, en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor. Gürsel Aksel'i 331 karşılaşmayla Nevzat Güzelırmak ve 305 müsabakayla Fevzi Zemzem izliyor. Göztepe formasıyla ligde 145 gol atan Fevzi Zemzem en golcü futbolcu olurken, Gürsel Aksel 79, Mehmet Türken ise 53 gol attı.
ADNAN SÜVARİ 340 MAÇTA GÖREV YAPTI
Göztepe'de 10'u üst üste olmak üzere 12 sezon görev yapan teknik direktör Adnan Süvari, 340 maçla en fazla görev yapan isim konumunda bulunuyor. Adnan Süvari'yi 52 maçla Ruhi Karaduman ve 38 maçla Andrea Kutik izliyor. Bu hafta takımının başında 30. karşılaşmaya çıkacak Tamer Tuna, 31. haftada sarı-kırmızılı ekipte en fazla görev yapan 4. isim konumuna yükselecek.
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