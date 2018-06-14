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14 Haziran 1925 tarihinde, vapur iskelesi yanındaki Mez Gazinosu'nda toplanan Göztepe semtinin ileri gelenleri ve gençler, Göztepe Futbol Takımı'nı kurar. Yapılan ilk kongrede, Göztepe fahri başkanlığına o dönemin Valisi Kazım Dirik seçilir. Sarı-kırmızılı ekip uzun bir aradan sonra geçen sezon yükseldiği Süper Lig'i 6. tamamladı.