Göztepe yönetiminin, yıllık 1 milyon 200 bin eurodan (6 milyon 500 bin TL) 2 yıllık imza attırdığı Oscar Scarione performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Ligde 11’i ilk 11’de olmak üzere 17 müsabakada 1041 dakika süre alan Arjantinli oyuncu, sezonun son 7 müsabakasında kulübeden çıkamadı. Dakikası 6 bin 200 TL’ye gelen 32 yaşındaki oyuncunun yeni sezon öncesi durumu da belirsiz.

GÖZDEN ÇIKARDILAR

HT Egeli'den Abdullah Çelebi'nin haberine göre yönetimin, performansından memnun olmadığı Scarione’yi gözden çıkardığı ancak oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle elinin kolunun bağlandığı öğrenildi. Göz-Göz’deki kontratını başka bir kulüpten alması güç olan Arjantinli için kulüp aranıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bekleneni veremeyen Yoan Gouffran ve Ghilas’ı da zararsız göndermenin hesaplarını yapıyor.