Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki kadın çalışanlarla bir araya gelen futbolcular ve teknik heyet, çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp, çiçek verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün 9 ve 11 yaş altı takımlarının da kulüp binasındaki çalışanlara ve çevredeki kadınlara çiçek vererek, günlerini kutladığı bildirildi.