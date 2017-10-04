Gram altın ne kadar oldu?

Altın piyasasında, 11 işlemde 85 milyon 217 bin 854,08 liralık ve 14 işlemde 27 milyon 304 bin 710,86 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 217 bin 675,19 liralık ve 4 işlemde 697 bin 735,50 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, İAR Dövi̇z ve Kıymetli̇ Madenler, Halkbank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kazandı.

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