GSS prim borcu için geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Gelir testine girenlerin Genel Sağlık Sigortası borcu siliniyor. Bunun için verilen süre 2 Nisan'da doluyor." ifadelerini kullanmıştı. 2 Nisan tarihine kısa bir süre kala GSS prim borcu affı için vatandaşların gelir testi başvurusu yapmaları gerekiyor. Geliri, brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların borcu silinecek. Üstünde çıkanların da borcu düşecek.
2 NİSAN'A KADAR GELİR TESTİ BAŞVURUSU YAPILMALI
Daha önce hiç gelir testine başvurmamış vatandaşlar için önemli düzenlemeler yapıldığını ifade eden Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Ünalan, zorunlu genel sağlık sigortasının başladığı 2012 yılından bugüne kadar gelir testine başvuruda bulunmamış milyonlarca kişiye ilk defa gelir testine başvurarak borçlarını silinmesi şansı getirildiğini hatırlattı.
Ünalan, "Bu düzenleme ile ilk defa 2 Nisan 2018 tarihine kadar gelir testine başvurup da gelir durumları asgari ücretin üçte biri olan 676,5 lira altında çıkanların şimdiye kadar ödemedikleri borçları silinmiştir. Bu düzenlemeden yararlanmak için son tarih 2 Nisan olarak belirlenmiş olup bu tarihe kadar vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testine gitmeleri gerekmektedir" dedi.
Geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların borcu silinecek. Üstünde çıkanların da borcu düşecek.
GELİR TESTİ NEDİR?
Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlem gelir testidir. Bu kapsamdaki vatandaşlarımız genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.
GSS PRİM BORCU SORGULAMA
GSS prim borcu sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekmektedir. GSS prim borcu sorgulama/ödeme işlemi için ilk olarak https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/ adresine girmek gerekmektedir. Adrese girdiğinizde sistem sizi otomatik olarak e-Devlet giriş ekranına yönlendirecektir.
SGK GSS PRİM BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
e-Devlet sistemine giriş ekranında yer alan e-Devlet şifresi ile, mobil imza ile, e-İmza ile, T.C. Kimlik Kartı ile veya internet bankacılığı seçenekleri ile e-Devlet sistemine giriş yapılır. Daha sonrasında sistem otomatik olarak sorgulama/ödeme ekranına yönlendirecektir.
Bu ekranda sorgu türü, sorgu tipi ve sicil no seçimi yaparak Borç Sorgula butonuna basmak gerekmektedir. Eğer bir borç varsa, bu borç ekranda görünecek ve ödeme seçenekleri de açılacaktır.
GSS prim borcu sorgulama işlemi için e-Devlet Kapısı da kullanılabilir. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kutucuğuna "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" yazmak ve arama yapmak yeterlidir.
Açılan ekranda borç bilgisi döküm halinde gelecektir.
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