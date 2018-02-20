HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, oğlu ve köpeğiyle yürüyüşe çıkan sunucu, sorular üzerine, “Evet, doğru, evlerimizi ayırdık” açıklaması yaptı.



Alyansını çıkarmadığı ve neşeli olduğu gözlenen Gölge, “Yüzüğü boşanma tamamlandıktan sonra çıkaracağım. Ayrılığımızın spesifik bir nedeni yok” deyip yürüyüşe devam etti.

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