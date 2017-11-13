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Ve Komedi Festivali’ne alındınız...



BKM’nin patronu Necati Akpınar ile Gülçin Salacan izleyenler arasındaydı, onlar festivalde çıkmamı teklif etti. Ben de kabul ettim. Hayatımı hep renklendirmeye çalışırım. Çünkü hakikaten hepimiz çok ağır yaşıyoruz. Şartlarımız çok çetin. Hayatımızda yaşadığımız acı günler var, keyifli günler var. O acılar unutulmuyor, küllenmiyor ama onlarla yaşamaya alıştıktan sonra -ki bu benim için 17 sene sonra oldu- başka şeyler yapmak istedim. Biraz da hiçbir şey için geç kalmadığımızı anlatmak istedim.