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Şarkıcı, muhabirlerin, “Adınız, prodüktör Burak Törer’le anılıyor. Burak Bey, aşk haberleriyle ilgili, ‘Gülben Hanım’a sorun, ben cevap veremem, o sanatçı’ dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Öyle mi? Güzel düşünüyorum, iyiyim ve mutluyum” yanıtını vererek aşk iddialarını doğruladı.