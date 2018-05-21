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Uzun bir sohbetin ardından mekândan ilk ayrılan Ergen oldu. Soruları yanıtsız bırakan şarkıcı, taksiye binip oradan ayrıldı. Ergen’in ardından mekândan annesiyle el ele çıkan Törer, “İlişkiniz nasıl gidiyor, ufukta evlilik var mı” sorusuna “Şu an annem var yanımda, bu konuları konuşmak istemiyorum” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.