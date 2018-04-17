HT Magazin'de yer alan habere göre, yaz sezonu için şimdiden 75 konser anlaşması yaptığını belirten Gülşen, “Bu yaz yoğun geçecek ama işimi aşkla yaptığım için bu yoğunluk problem olmayacak” dedi.

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