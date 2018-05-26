Gülşen, oğlu Azur Benan ile Bebek Parkı’nda görüntülendi. Ünlü popçu, oğlunun sıkı bir Edis hayranı olduğunu anlattı: “Azur, en sevdiğim arkadaşımdan nefret ettirdi.

HT Magazin'in haberine göre, Şaka bir yana tam bir Edis hastası. Uykudan uyanıyor Edis ‘Bam Bam Bam’ diye. Sürekli Edis’i dinlemek istiyor.”