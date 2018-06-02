Gümüşhane'de, yeşilin binbir tonu arasında bulunan kendine has evleri ve bakir güzellikleriyle yaz mevsimine hazırlanan yaylalar, ziyaretçilerine huzur vadediyor.
AA'nın haberine göre bölgenin iç kesimlerinde yer alan ve ilkbaharı uğurlayıp yaz mevsimine hazırlanan Gümüşhane yaylalarında, doğanın güzelliğine, yayla çiçekleri ve papatyaların seyrine doyumsuz görüntüleri eşlik ediyor.
Mülki sınırlarındaki Kadırga, Taşköprü, Camiboğazı, Kazıkbeli, Güvende, Zigana ve Sorayna gibi meşhur yaylalara sahip Gümüşhane, 430 ile Doğu Karadeniz'in en fazla yaylaya sahip ili konumunda bulunuyor.
Kentin yüzölçümünün 169 bin 733 hektarlık alanını kaplayan yaylalar, kent insanının yanı sıra çevre illerdeki vatandaşlar tarafından da hayvancılık amacıyla ve yazlık olarak kullanılıyor.
Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yaptığı açıklamada, Gümüşhane yaylalarının muhteşem bir coğrafya ve büyüleyici güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Gümüşhane'de 320 köy, 430 yayla bulunduğunu belirten Memiş, şöyle devam etti:
"Bilinenin aksine, Doğu Karadeniz'de en fazla yaylaya sahip olan il, Gümüşhane. Karadenizli hemşehrilerimizin kullanmış olduğu yaylaların bir çoğu, aslında, mülki taksimatta Gümüşhane'ye bağlı. Zigana Dağı, Kadırga, Erikbeli, Güvende, Kazıkbeli, Harmancık, Limni, Taşköprü, Camiboğazı, Kazıkbeli ve Güvende gibi mülki sınırlarımızdaki yaylalarımız, Gümüşhanelilerin yanı sıra Trabzonlu ve Giresunlu hemşehrilerimizce de ortak kullanılıyor."
Yaylalarda turizmi geliştirmeyi hedeflediklerini ve bu bağlamda altyapı sorunlarının önemli bir kısmını çözüme kavuşturduklarını aktaran Memiş, "Yollarımızın standartlarını yükselttik. Yükseltmeye de devam ediyoruz. Bu yaylalarımız, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Muhteşem bir coğrafya, muhteşem bir doğa var. Çok bakir bir bölge." dedi.
"81 MİLYON VATANDAŞIMIZI BU GÜZELLİKLERİMİZİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ"
Memiş, bölgede yürütülen Yeşil Yol projesinin, yayla turizmine büyük katkısı olduğuna dikkati çekerek, "Hakikaten yapılan büyük altyapı yatırımlarıyla daha ulaşılabilir yaylalarımız var. Yeşil Yol projeleri sayesinde turizme daha hazır bir iliz. Kentimizde, 2017 yılında neredeyse 300 bin turist ağırladık. Bu yılki hedefimiz, en az 500 bin turisti ağırlamak. Günübirlik tesislerimizle, toplamda 50 bin turist hedefliyoruz." diye konuştu.
Doğaseverlere Doğu Karadeniz'i, özellikle de Gümüşhane yaylalarını ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Memiş, ziyaretçilerin coğrafyada bulabilecekleri güzelliklere ilişkin şu bilgileri aktardı:
"Doğaseverler, hayatında görmediği doğal güzellikleri bulur, hayatında görüp görebileceği en güzel bitki, flora, fauna örtüsü ve endemik bitkileri bulur, muhteşem bir doğa bulur, bir o kadar doğayla uyumlu, misafirperver insanları bulur, Türkiye'de katkısız en lezzetli kuzu eti yiyeceği yeri bulur.
Büyük şehirlerde görmüş oldukları kasaplardan çok daha meşhur kasaplarımız var. Biz, 81 milyon vatandaşımızı bu güzelliklerimizi görmeye davet ediyoruz. Geldiklerinde çok etkilenecek ve büyülenecekler. İl merkezinde açılan 5 yıldızlı otelimizle, turizme çok daha hazır Gümüşhane var."
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