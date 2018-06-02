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Yaylalarda turizmi geliştirmeyi hedeflediklerini ve bu bağlamda altyapı sorunlarının önemli bir kısmını çözüme kavuşturduklarını aktaran Memiş, "Yollarımızın standartlarını yükselttik. Yükseltmeye de devam ediyoruz. Bu yaylalarımız, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Muhteşem bir coğrafya, muhteşem bir doğa var. Çok bakir bir bölge." dedi.