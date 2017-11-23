Günde üç-dört fincan kahve 'erken ölüm riskini azaltıyor'

İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, az miktarlarda kahve içmenin güvenli olduğu, günde üç ya da dört fincan kahvenin de sağlığa yararlı olabileceği sonucuna varıldı.
Konuyla ilgili geçmişte yapılan araştırmaların toplu bir değerlendirmeden geçirildiği çalışmada kahve içmenin karaciğer rahatsızlıkları ve bazı kanser türleri riskini azalttığı görüldü.
Ancak araştırmada, hamilelik sırasında çok kahve içmenin zararlı olduğu tezi de doğrulandı.
Çoğu gözleme dayalı 200'den fazla araştırmayı ele alan uzmanlar, kahve içmenin insan vücudunun tümü üzerindeki etkilerini inceledi.
Araştırmacılar, günde üç ya da dört fincan kahve içenlerin, hiç içmeyenlere göre kalp hastalıkları ve bu hastalıklardan ölüm riskini azalttıklarını tespit etti.
Kahve içmenin en büyük faydasınınsa karaciğer hastalıkları ve kanser risklerini azaltmak olduğu görüldü.
Southampton Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Paul Roderick çalışmalarının bu farkı yaratanın kesin olarak kahve içmek olduğunu belirleyemediğini de vurguladı.
Roderick "Yaş, sigara içip içilmediği ve egzersiz yapılıp yapılmadığı gibi tüm bu faktörlerin de etkisi olabilir" dedi.
Çalışmanın bulguları, geçmişte yapılan kahveyle ilgili araştırmalarda varılan kahve içmenin güvenli olduğu sonucunu destekliyor.
Profesör Roderick "Hayatta bir riskler dengesi var ve abartıya kaçmadan kahve tüketiminin faydası risklerinden daha çok gibi görünüyor" dedi.
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS hamile kadınların günde 200 miligram kafein almasını -iki fincan hazır kahve- tavsiye ediyor ve bunun üzerindeki kafeinin düşük yapma riskini arttırabileceğini belirtiyor.
Diğer yetişkinler için aşırı olmayan kahve tüketimi ise 400 miligram kafein- üç ya da dört fincan kahve- içilmesini tavsiye ediyor. Ancak kafein içeren içecekler sadece kahve de değil.
İçeceklerde ne kadar kafein var?
Uzmanlar ayrıca, kahvenin, ek şeker, süt, krema veya yanında yağlı bir atıştırmalık olmadan "sağlıklı" bir şekilde içilmesini tavsiye ediyor.
Uzmanlar şu anda kahvenin sağlığa nasıl olumlu etkisi olduğunu tam olarak anlamanın zor olduğun ancak antioksidanların hücrelerin zarar görmesini önlüyor ya da yavaşlatıyor olabileceğini söylüyor.
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