Reina'daki terör saldırısında özel güvenlik görevlisi Hatice Koç da hayatını kaybetti

İstanbul'da dün gece gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden birinin, Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yeşilbük köyü doğumlu güvenlik görevlisi Hatice Koç olduğu ortaya çıktı.



Yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen olayın ardından acı haber gecenin ilerleyen saatlerinde Gümüşhane'yi de vurdu. Alınan bilgiye göre, özel bir güvenlik şirketinde çalışan ve yoğunluk nedeniyle yılbaşı gecesi Reina'da görevlendirilen Şiran ilçesine bağlı Yeşilbük köyü nüfusuna kayıtlı 27 yaşında ve 3 yaşında Hiranur isimli bir kız çocuğu annesi Hatice Koç, saldırıda şehit oldu.



Cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Koç'un acı haberi yasa boğarken, Koç'un cenazesi yarın Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğle namazını müteakip toprağa verilecek.

Hatice Koç'un kısa süre önce Beşiktaş Şehitler Tepesi 'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası sosyal medya hesabında, "Severek geldiğim, görmek için göreve gelmek için can attığım yerdin. Artık her gördüğümde acı vereceksin" notunu paylaştığı görüldü.