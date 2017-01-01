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Reina Fatih Çakmak
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Reina'daki saldırıda ölen Fatih Çakmak Beşiktaş'taki terör saldırısından kurtulmuş!

Ortaköy'deki terör saldırından hayatını kaybedenlerden biri olan Fatih Çakmak'ın 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'taki terör saldırısında statta görevli olduğu ve saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı

01 Ocak 2017 Pazar, 11:00:38 Güncelleme: 14:38:40 İHA

İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı.

Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Vodafone Arena yakınlarında düzenlenen saldırı sırasında da statta görevli olduğu ortaya çıktı. 20 gün önceki terör saldırısından kurtulan Çakmak, gece kulübündeki terör saldırısında hayatını kaybetti.

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde yaşanan silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Morguna götürülmek üzere hastaneden çıkarıldı.

BİR POLİSLE BERABER KURŞUNLARA HEDEF OLAN AYHAN ARIK'IN YAKINLARI: KAPIDA, KULÜBE GETİRDİĞİ TURİSTLERİN ÇIKMASINI BEKLİYORMUŞ!

Ortaköy'deki gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir polisle beraber gece kulübünün önünde kurşunlara hedef olan Ayhan Arık'ın yakınları Adli Tıp Kurumu önünde yaptıkları açıklamada, "Ekmeğinin peşindeydi, turistleri kulübe getirmiş, kapıda çıkmalarını bekliyormuş" dedi.

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısında, kulübün kapısında vurularak hayatını kaybeden Ayhan Arık adlı vatandaşın yakını cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Burada basın mensuplarına konuşan Ayhan Arık'ın yakını Veysel Gündoğdu, "İlk şehit edilen kişi, çocukluk arkadaşımız akrabamızdı. Ekmeğinin peşindeydi, müşteri getirmişti, turizmciydi kendisi. Kapının önünde çıkmalarını beklerken, ilk şehit edilen polisle sohbet ediyorlar, hemşehri çıkıyorlar tesadüfen. Biz zaten şaşırdık, arkadaşın Reina'da ne işi var diye. Sonra turizmci olduğu aklımıza geldi. Bir turizm firmasında şoför olarak çalışır, turist gezdirirdi" dedi.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN VE GECE KULÜBÜNÜN GARSONLARINDAN OLAN KUTLUK'TAN GERİYE BU FOTOĞRAFLAR KALDI

Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında kulübün garsonlarından Kenan Kutluk da hayatını kaybetti. Kutluk'tan geriye eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Beşiktaş Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden birinin kulübün garsonlarından Kenan Kutluk olduğu çıktı.

Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Kutluk'tan geriye ise eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 dakika önce
    Ölenlere allah tan rahmet dilerim yaralılara da şifalar dilerim
  • Misafir 2 saat önce
    allah rahmet eylesin
  • Misafir 2 saat önce
    onlem almassaniz olacagi bu
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