Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı.
Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor.
TEM ekipleri saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor.
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YORUMLAR 6
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Misafir 6 dakika önceelini kolunu sallıyarak giriyorlar turkiyeye bunlar derhal cıkıs yasagı koylmalı00
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Misafir 8 dakika önceidam60
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Misafir 22 dakika önceişte buna idam gerekiyor180
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Misafir 26 dakika önceölü veya diri ele geçecek başka şansı yok150
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Misafir 38 dakika önceVatandaş idam istiyor, cumhurbaşkanımız önüme gelirse imzalarım diyor, meclis neyi bekliyor.213
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Misafir 43 dakika öncecani ne istedin o insanlardan00
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