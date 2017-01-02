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reina, terörist, istanbul
GÜNDEM

Reina saldırısını düzenleyen teröristin fotoğrafları ortaya çıktı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:01:51 Güncelleme: 15:51:43 DHA

Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı.

Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor.

TEM ekipleri saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 6 dakika önce
    elini kolunu sallıyarak giriyorlar turkiyeye bunlar derhal cıkıs yasagı koylmalı
  • Misafir 8 dakika önce
    idam
  • Misafir 22 dakika önce
    işte buna idam gerekiyor
  • Misafir 26 dakika önce
    ölü veya diri ele geçecek başka şansı yok
  • Misafir 38 dakika önce
    Vatandaş idam istiyor, cumhurbaşkanımız önüme gelirse imzalarım diyor, meclis neyi bekliyor.
  • Misafir 43 dakika önce
    cani ne istedin o insanlardan
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