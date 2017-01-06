Devlet Bahçeli: Hasan Tahsin gibi ateşin üzerine yiğitçe yürümüştür

Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli," Dün İzmir Bayraklı Adliyesi hizmet binası giriş kapısında teröristler birisi polis diğeri adliye çalışanı iki kardeşimizi şehit etmişlerdir. Bu hunhar saldırıda 9 kardeşimiz de yaralanmıştır. Kahraman Polisimiz Fethi Sekin tıpkı Hasan Tahsin gibi ateşin üzerine yiğitçe yürümüştür. Ve bu yürüyüşüyle büyük bir felaketi göğüslemiş, kendi canını hiçe sayarak bir katliamı önlemiştir. Allah şehidimizden razı olsun. Yine bugün Şırnak Gabar Dağı'nda hainlerle çıkan çatışmada 2 Mehmedimiz şehit, 4'ü de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralı kardeşlerimize şifa dileklerimi iletiyor, başımız sağ olsun diyorum" ifadelerini kullandı.