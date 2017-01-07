Kandil'e hava harekatı

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristlerin de içinde bulunduğu sığınak, silah deposu, savunma mevzii ve barınak olarak kullanılan 11 hedefin imha edildiği görüntüler paylaşıldı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, dün 18.58-19.55 saatleri arasında Irakın kuzeyindeki Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ağır bir darbe daha indirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kesintisiz bir şekilde devam eden teröristle mücadele harekatının aynı kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.



Bu kapsamda dün akşam Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 ve F-4 tipi uçakların katılımı ile gerçekleştirilen hava harekatında teröristlerin de içinde bulunduğu sığınak, silah deposu, savunma mevzii ve barınak olarak kullanılan 11 hedef imha edildi.



Bu sabaha karşı teröristlere ait görüşme trafiğinden elde edilen bilgiler kapsamında hava harekatı ile terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.



Görüşmelerde net bir sayı ifadesinin teröristlerce kullanılmadığı ancak "Çok kaybımız var, yaralılarımız var. Acil doktor ihtiyacımızı giderin" şeklinde ifadeler kullandıkları belirtildi.



Bilgilendirmede ayrıca "Terör örgütü artık kendi ininde dahi barınamaz, korku içinde ne zaman imha edileceğini bekler hale gelmiştir. Yurt içinde ve sınır ötesinde ağır kış şartlarına bakılmaksızın gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla, terör örgütü çaresiz ve ne yapacağını bilemez bir duruma sokulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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