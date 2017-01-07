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Adil Öksüz'ün gözaltındayken görüştüğü müdür ihraç edildi

Balcı'nın asker iki oğlu, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle tutuklandıktan sonra ordudan ihraç edilmişti

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:53:25 Güncelleme: 14:01:24 AA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Adil Öksüz'ün gözaltındayken 3 kez telefonla görüştüğü Atatürk Araştırma Merkezi İdari İşler Müdürü Hasan Balcı, kamudan ihraç edildi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerin listesi yer aldı. Listede, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Öksüz'ün gözaltındayken telefonla görüştüğü Balcı da bulunuyor.

Öksüz'ün gözaltındayken telefonla görüştüğü kişi olduğu tespit edilen Atatürk Araştırma Merkezi İdari İşler Müdürü Balcı, mahkemedeki ifadesinde Öksüz'ü tanımadığını, Konya'da astsubay olarak görev yapan oğlunun, darbenin merkezi Akıncı Üssünde gözaltında bulunduğu sırada kendisini tanımadığı bir numaradan aradığını, o numaranın Adil Öksüz'e ait olduğunu bilmediğini öne sürmüştü.



Balcı, 24 Eylül 2016'da FETÖ soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Hasan Balcı, 679 sayılı KHK ile "Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu" gerekçesiyle kamu görevinden çıkarıldı.

ASKER 2 OĞLU DA FETÖ'DEN TUTUKLU

Balcı'nın biri subay diğeri astsubay iki oğlu da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.

Astsubay Halil Burak Balcı'nın, 15 Temmuz 2016 gecesi görevli olduğu Konya 3. Ana Jet Üssü Komutanlığından Ankara'yı bombalayan uçakların havalandığı Akıncı 4. Ana Jet Üssüne geldiği, burada darbecilerin safında yer almayı reddeden Yüzbaşı Özkan Hekin'i şehit ettiği belirlenmişti.

Balcı'nın diğer oğlu Binbaşı Gökhan Balcı'nın da darbe girişimi sırasında görevli olduğu Tekirdağ'dan kardeşi gibi Ankara'ya gelerek, Genelkurmay Karargahında elinde uzun namlulu silahla cunta faaliyetlerine katıldığı tespit edilmişti.

Karargahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen savcılık, daha önce ifadesi alınarak serbest bırakılan Gökhan Balcı'nın yeniden gözaltına alınması talimatını vermiş, Balcı, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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