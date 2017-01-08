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50 yıllık ağaç yoğun yağışa dayanamadı

Ümraniye'de dallarında biriken karın ağırlığına dayanamayan 50 yıllık bir çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi

08 Ocak 2017 Pazar, 18:36:14 Güncelleme: 18:42:57 İHA

Ümraniye'de kar yağışı nedeniyle dallarında kar biriken 50 yıllık çam ağacı park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi.
Ümraniye'de kar yağışı nedeniyle yaklaşık 50 yıllık çam ağacı park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.

Olay Ümraniye Altınşehir Mahallesi Yeşilay Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle dallarında kar biriken 50 yılık çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Çam ağacının otomobil üzerine devrildiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla destekledikleri ağacı odun kesme motoruyla keserek otomobili kurtardı.

Çam ağacının park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildiğini görünce itfaiyeyi aradıklarını anlatan Mustafa Yavşan, "Ağaç çok fazla kardan dolayı ikiye ayrılmış. Ağaç biz ilk geldiğimizden 60-70'lerden buyana burada. Olay dün gece olmuş. Biz de sabah gördük. İtfaiyeyi aradık" dedi.

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