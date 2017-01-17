17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Reina katliamcısı yakalandı
GÜNDEM

Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden Özbek asıllı terörist Abdülgadir Masharipov, İstanbul Esenyurt'ta bir siteye düzenlenen operasyonla yakalandı

17 Ocak 2017 Salı, 00:10:15 Güncelleme: 17:02:38 HABERTURK.COM

İstanbul Ortaköy’de yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina’da uzun namlulu silahla katliam yaparak 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov, İstanbul Esenyurt’ta bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, teröristin izine başka bir ildeki DEAŞ üyesini takibe alarak ulaştı. 4 ayrı ev değiştiren terörist, DEAŞ’ın 5’inci hücre evinde kıskıvrak ele geçirildi.

Terörist, saldırı sonrası önce Zeytinburnu’nda, ardından Başakşehir’de 2 ayrı adreste saklandıktan sonra Silivri’ye gitti. Son olarak da 3 gün önce Esenyurt’a giden terörist ele geçirildi. DEAŞ hücre evi olduğu belirlenen ve terörist Masharipov’un yakalandığı evde, 1’i Afrika kökenli 3 kadın, 1’i erkek 4 kişi daha gözaltına alındı. 

YERİ 3 GÜN ÖNCE TESPİT EDİLDİ

Habertürk TV'den Benan Kepsutlu'nun aktardığı bilgilere göre, saldırganın Esenyurt'taki yeri birkaç gün önce tespit edildi. Harekete geçilmemesinin nedeni ise; saldırganın kaçışını engellemek, daha da önemlisi saldırganı Esenyurt'ta an be an takip ederken onun diğer irtibatlarına da ulaşarak operasyonun kapsamını genişletmek. Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Esenyurt'taki adres tespit edildikten hemen sonra sitenin giriş ve çıkışlarına, kapı girişlerine ve civarına kameraların yerleştirildiği, saldırganın günlerce burada gözlendiği aktarılıyor. Girdiği günden yakalanana kadar da evden çıkamadığının da altı çiziliyor.

KAÇIRACAK DEAŞ ÜYESİ TAKİP EDİLDİ

Gazete Habertürk muhabirlerinin edindiği bilgilere göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teröriste ulaşmak için Konya’daki bir DEAŞ üyesini takibe aldı. Yurtdışına savaşcı gönderen DEAŞ üyesini arayan Reina katliamcısı Masharipov, Suriye’ye gitmek istediğini söyleyerek yardım istedi. Masharipov’a sahte belgeler hazırlayarak onu Suriye’ye götürmek üzere İstanbul’a gelen DEAŞ üyesi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. DEAŞ üyelerinin sürekli ev değiştirdiğini belirleyen polis, takip sonunda Esenyurt Üçevler Mahallesi Bahçeyolu Caddesi üzerindeki hücre evine baskın yaptı. Operasyonda evdeki 3’ü kadın, 1’i erkek 4 kişi ve Masharipov gözaltına alındı.

İstanbul polisi, aynı soruşturma kapsamında çok sayıda DEAŞ üyesini de gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi’ne götürüldü. Örgütün diğer hücrelerine yönelik de eşzamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, teröriste Konya’da kaldığı evi kiralayan Omar Asım ile Abuliezi Abuduhamiti tutuklanmıştı.

16 GÜN KAÇABİLDİ

Terör örgütü DEAŞ üyesi “Ebu Muhammed El Horasani” kod adlı Masharipov, Reina’yı uzun namlulu silahla tarayarak 39 kişinin ölümüne neden olmuştu. 16 gün sonra yakalanan teröristin eşi gözaltına, kızı ise devlet korumasına alınmıştı.

Yakalanan Özbek terörist ve Kırgız arkadaşı

Reina saldırısının yakalandığı sitedeki görgü tanığı olay anını anlatırken polis evde arama yaptı.

100 BİN SAAT GÖRÜNTÜDEN UYUYAN HÜCRELER ORTAYA ÇIKTI

DHA'nın haberine göre, Reina saldırganı yakalamak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulduğu öğrenildi. Özel ekip saldırıdan sonra geçen 16 gün boyunca saldırganın İstanbul'a geldiği günden itibaren yaklaşık olarak 100 bin saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis ekipleri yaptığı takiple örgüte ait çok sayıda uyuyan hücreyi belirlediği öne sürüldü.

Reina saldırganının yakalandığı evde bulunan iki kadın gözaltına alındı

 

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN SİYAHİ KADINLARI KULLANMIŞLAR

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu attığı bir tweetle İçişlieri Bakanı Süleyman Soyluyu Reina saldırganın yakalanması nedeniyle tebrik etti.

Çavuşoğlu'nun attığı tweet şöyle;

REİNA SALDIRGANI AFGANİSTAN'DA EĞİTİM ALMIŞ

Reina saldırganı Özbek asıllı terörist Abdülgadir Masharipov'un Afganistan'da eğitim aldığı ve İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi. Masharipov'un, Arapça, Özbekçe, Çince ve Rusça olmak üzere 4 dil bildiği bildirildi.

Operasyonun düzenlendiği Esenyurt'taki site...

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 104
  • Misafir 6 dakika önce
    evlerinizi bunlara kiralamayın
  • Misafir 23 dakika önce
    büyük başarı.
  • Misafir 2 saat önce
    bunlardan bisürü var ülkede,,acil temizlik lazım..
  • Misafir 2 saat önce
    bunlara bu evleri kiralayanlar vatan hayinligi yapıyorlar demektir.
  • Misafir 4 saat önce
    İşte buya. Başta Hakan fidan dahasonra İST em.müdürü. Allah yardımcınızolsun.
  • Misafir 4 saat önce
    Idam
  • Misafir 4 saat önce
    o kadınlara battaniyede vermeyin.
  • Misafir 4 saat önce
    Soylu ve ekibinin buyuk basarisi.
  • Misafir 4 saat önce
    Anlamadığım bir şeyvar ??? siyahi kadınlar nasıl dikkat çekmiyor? Çok komik Afrika'da bu böyledir herhalde.
  • Misafir 4 saat önce
    dikkat cekmemek icin zenci kadin kullanmak nasi bi mantik onu cozemedim
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
AK Parti'li Necdet Ünüvar'dan "Recep İvedik 5" filmine tepki
GÜNDEM

AK Partili vekilden Recep İvedik mektubu
İstanbul Kadıköy'de İşadamı Jak Levi'nin katili yakalandı
GÜNDEM

Dehşet evinde 2 milyon TL'lik soygun!
İstanbul'da profesörle hastanın ‘taciz ve parmak koparma’ davası
GÜNDEM

Taciz ve parmak koparma davası!
FETÖ itirafçısı: Ameliyat eldiveniyle isimsiz ihbar mektupları düzenledik
GÜNDEM

"Eldivenle ihbar mektupları düzenledik"
Gözaltına alınan oyuncu Mehmet Aslan serbest bırakıldı
GÜNDEM

Mehmet Aslan serbest bırakıldı
Devlet Bahçeli'den anayasa açıklaması
GÜNDEM

Devlet Bahçeli'den CHP'ye çok sert sözler
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar
GÜNDEM

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR
Reina saldırganına düzenlenen operasyondan görüntüler
GÜNDEM

REİNA SALDIRGANININ YAKALANDIĞI EVDE BULUNAN İLGİNÇ NOT!
Şırnak'ta parçalanmış kredi kartı slipinden katil zanlısı yakalandı
GÜNDEM

PARÇALANMIŞ KREDİ KARTI SLİPİNİ TEK TEK BİRLEŞTİRİNCE...
Ayhan Bilgen: Halklar ve özgürlükler için 'hayır' diyeceğiz
GÜNDEM

"HALKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN 'HAYIR' DİYECEĞİZ"
Cinsel istismarla suçlanan kocasını böyle savundu
GÜNDEM

CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLANAN KOCASINI BÖYLE SAVUNDU!
Emniyet'ten şüpheli paket uyarısı
GÜNDEM

DİKKAT! ŞÜPHELİ PAKET GÖRDÜĞÜNÜZDE FLAŞLI FOTOĞRAF ÇEKMEYİN! ÇÜNKÜ...