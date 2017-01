İstanbul Ortaköy’de yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina’da uzun namlulu silahla katliam yaparak 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov, İstanbul Esenyurt’ta bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, teröristin izine başka bir ildeki DEAŞ üyesini takibe alarak ulaştı. 4 ayrı ev değiştiren terörist, DEAŞ’ın 5’inci hücre evinde kıskıvrak ele geçirildi.



Terörist, saldırı sonrası önce Zeytinburnu’nda, ardından Başakşehir’de 2 ayrı adreste saklandıktan sonra Silivri’ye gitti. Son olarak da 3 gün önce Esenyurt’a giden terörist ele geçirildi. DEAŞ hücre evi olduğu belirlenen ve terörist Masharipov’un yakalandığı evde, 1’i Afrika kökenli 3 kadın, 1’i erkek 4 kişi daha gözaltına alındı.

YERİ 3 GÜN ÖNCE TESPİT EDİLDİ

Habertürk TV'den Benan Kepsutlu'nun aktardığı bilgilere göre, saldırganın Esenyurt'taki yeri birkaç gün önce tespit edildi. Harekete geçilmemesinin nedeni ise; saldırganın kaçışını engellemek, daha da önemlisi saldırganı Esenyurt'ta an be an takip ederken onun diğer irtibatlarına da ulaşarak operasyonun kapsamını genişletmek. Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Esenyurt'taki adres tespit edildikten hemen sonra sitenin giriş ve çıkışlarına, kapı girişlerine ve civarına kameraların yerleştirildiği, saldırganın günlerce burada gözlendiği aktarılıyor. Girdiği günden yakalanana kadar da evden çıkamadığının da altı çiziliyor.

KAÇIRACAK DEAŞ ÜYESİ TAKİP EDİLDİ

Gazete Habertürk muhabirlerinin edindiği bilgilere göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teröriste ulaşmak için Konya’daki bir DEAŞ üyesini takibe aldı. Yurtdışına savaşcı gönderen DEAŞ üyesini arayan Reina katliamcısı Masharipov, Suriye’ye gitmek istediğini söyleyerek yardım istedi. Masharipov’a sahte belgeler hazırlayarak onu Suriye’ye götürmek üzere İstanbul’a gelen DEAŞ üyesi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. DEAŞ üyelerinin sürekli ev değiştirdiğini belirleyen polis, takip sonunda Esenyurt Üçevler Mahallesi Bahçeyolu Caddesi üzerindeki hücre evine baskın yaptı. Operasyonda evdeki 3’ü kadın, 1’i erkek 4 kişi ve Masharipov gözaltına alındı.



İstanbul polisi, aynı soruşturma kapsamında çok sayıda DEAŞ üyesini de gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi’ne götürüldü. Örgütün diğer hücrelerine yönelik de eşzamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, teröriste Konya’da kaldığı evi kiralayan Omar Asım ile Abuliezi Abuduhamiti tutuklanmıştı.

16 GÜN KAÇABİLDİ

Terör örgütü DEAŞ üyesi “Ebu Muhammed El Horasani” kod adlı Masharipov, Reina’yı uzun namlulu silahla tarayarak 39 kişinin ölümüne neden olmuştu. 16 gün sonra yakalanan teröristin eşi gözaltına, kızı ise devlet korumasına alınmıştı.

Yakalanan Özbek terörist ve Kırgız arkadaşı

Reina saldırısının yakalandığı sitedeki görgü tanığı olay anını anlatırken polis evde arama yaptı.

100 BİN SAAT GÖRÜNTÜDEN UYUYAN HÜCRELER ORTAYA ÇIKTI



DHA'nın haberine göre, Reina saldırganı yakalamak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulduğu öğrenildi. Özel ekip saldırıdan sonra geçen 16 gün boyunca saldırganın İstanbul'a geldiği günden itibaren yaklaşık olarak 100 bin saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis ekipleri yaptığı takiple örgüte ait çok sayıda uyuyan hücreyi belirlediği öne sürüldü.

Reina saldırganının yakalandığı evde bulunan iki kadın gözaltına alındı

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN SİYAHİ KADINLARI KULLANMIŞLAR

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.



Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu attığı bir tweetle İçişlieri Bakanı Süleyman Soyluyu Reina saldırganın yakalanması nedeniyle tebrik etti.

Çavuşoğlu'nun attığı tweet şöyle;

REİNA SALDIRGANI AFGANİSTAN'DA EĞİTİM ALMIŞ

Reina saldırganı Özbek asıllı terörist Abdülgadir Masharipov'un Afganistan'da eğitim aldığı ve İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi. Masharipov'un, Arapça, Özbekçe, Çince ve Rusça olmak üzere 4 dil bildiği bildirildi.

Operasyonun düzenlendiği Esenyurt'taki site...