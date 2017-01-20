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Mardin'de cinayet suçundan 17 yıldır aranan kişi yakalandı

Hakkında "Kasten adam öldürmek" suçundan hapis cezası bulunan kişi, Mardin'in Savur ilçesinde yakalanarak, cezaevine gönderildi

20 Ocak 2017 Cuma, 17:54:19 Güncelleme: 17:55:20 AA

Mardin'in Savur ilçesinde, "kasten adam öldürmek" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır aranan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilere yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, Kars Ağır Ceza Mahkemesince "kasten adam öldürmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilen, yine Kars İlamat ve İnfaz Bürosunca "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan aranan Ş.A'nın, Mardin'in Savur ilçesi Karayacıklar köyünde olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, Savur İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Karayacıklar köyünde yapılan aramada Ş.A. yakalandı. 8 Nisan 2000'den bu yana arandığı belirtilen Ş.A, sevk edildiği Kars Adliyesinden cezaevine gönderildi.

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