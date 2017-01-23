OHAL kalkıyor mu, referandum ne zaman yapılacak?

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği için referandum yapılması hakkında, "Meclis bu kararı Cumhurbaşkanı'na iletecek. Cumhurbaşkanı da onaylarsa, Resmi Gazete'de yayınlanacak ve 60 gün içerisinde referandum yapılacak. OHAL başka, bu başka mesele. Tarih bir ortaya çıksın" dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni ABD yönetiminden iki beklentisi olduğunu açıklayarak, "Hukuki süreç başladı. Sürekli olarak, burada mahkemeler geliştikçe yeni deliller ortaya çıkacak ve ABD ile paylaşılacak. Oradaki hukuki sürece müdahale değil, yeni ABD yönetiminin iradesini ortaya koymasıdır. Yeni ABD yönetimi eşkıyayı mı, müttefik Türkiye'yi mi tercih edecek? Sonuç alacağımız ümidindeyiz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Kurtulmuş'un açıklamalarının satırbaşları şöyle:

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Mevcut anayasa değişiklik paketi, rejim değişikliğiyle ilgili bir paket değildir; sistem değişikliğidir. Bir rejim değişikliği tartışılıyor olsaydı, egemenlikle ilgili konuları içermesi gerekirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kullanılacağıyla ilgili bir tartışması yoktur.

YAYINLANAN KHK'LAR: OHAL işlemlerini inceleme komisyonu kuruldu. İşten atılanlar, uzaklaştırılanlar, kapatılan dernekler, vakıflarla ilgili bir itiraz mercisi olarak 7 kişilik bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. Gerekirse Bakanlar Kurulu birer yıl süreyle çalışma takvimini uzatabilecektir. Bu iç hukuk sürecinin objektif yürüyeceğine inanıyoruz. Gözaltı süresinin 30 günden 7 güne indirilmesi de önemlidir. İlk 5 gün içerisinde avukatla görüşme yasağı da kaldırılmıştır. KHK'lar çerçevesinde 367 kişi ihraç edilmiştir, 124 kişi de göreve iade edilmiştir. Gazilerin tümünün arasındaki farkların kaldırılarak, yaklaşık 19 bin kişi 1404 lira 2150 lira arasında gazilik maaşı alacaklardır. Bu kapsamda 4 KHK ile çok sayıda karar alındı.

ASTANA'DA MUHALİFLER VE REJİMDEN FLAŞ KARAR!

ASTANA GÖRÜŞMELERİ: Hayırlı sonuçlar vermesini, Suriye'de adil ve kalıcı barışa zemin hazırlamasını temenni ediyoruz. Suriye halkı çok çekti. 6 yıl boyunca gelişen son derece acımasız, kanlı bir savaşla karşı karşıya kaldık. 600 bin Suriyeli öldü, canım şehirler yerle bir edildi. 13 milyon Suriyeli ya Suriye içerisinde, ya da Suriye dışarısında göçmen hale geldi. Artık bu ağır tabloyu geriye çevirmek, Suriye Suriyelilerindir prensibi içerisine getirmek bütün uluslararası camianın sorumluluğudur. Biz bu süreçten umutluyuz. İlk sefer 6 yıl sonra savaşan taraflar masanın etrafında bir araya gelecek. Başta en aykırı görüşler uzlaşılacak noktalara gelecektir. Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ve ABD'nin olumlu katkıları olmasını temenni ediyoruz.

TRUMP'UN GÖREVE GELMESİ: Bu süreçte hem Ortadoğu, hem dünya siyasetinde yeni yol haritalarının ortaya konulacağı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede özellikle Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından eski yönetim tarafından yapılan hataların tekrarlanmaması niyetindeyiz. Bu çerçevede Trump yönetiminden Türkiye- Amerika ilişkilerini yeniden güçlendirmek için 2 konuda görüşlerini yeniden gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Bunlardan biri Gülen'in Türkiye'ye iadesi, hem bu süreç içerisinde kendi örgütü ile haberleşmesinin kesilmesi ABD yönetiminden en temel isteklerimizden birisidir. Bu müttefiklik hukukumuzun gereğidir. İkincisi PYD'ye verilen desteğin kesilmesidir. Bu silahlı gücün bölgedeki istikrarsılığın nedeni olduğu açıktır.

SORU-CEVAP

* FAİZ ARTIRIMI VE MB POLİTİKASI: Merkez Bankası PPK'yı düzenli yapıyor. Bu olağanüstü durum değil. Merkez Bankası para politikası bakımından bağımsız bir kuruldur. Biz de görüşlerimizi söyleriz, Merkez Bankası'nın nasıl karar alacağını bekleriz.

* REFERANDUM TARİHİ VE OHAL: Meclis bu kararı Cumhurbaşkanı'na iletecek. Cumhurbaşkanı da onaylarsa, Resmi Gazete'de yayınlanacak ve 60 gün içerisinde referandum yapılacak. OHAL başka, bu başka mesele. Tarih bir ortaya çıksın.

* MECLİS'İN TATİLE GİRMESİNE CHP'NİN İTİRAZLARI: 9 Ocak'tan bu yana geçen süreçte çok yoğun bir mesai harcandı. Dolayısıyla CHP'nin bir takım mazeretler üretmesine gerek yok. Bundan sonra Meclis'in yapacağı bir şey yoktur, Meclis defteri kapanmıştır. Halkın oylamasına sunacağız. CHP'li arkadaşların bu olgunluk içerisinde süreci yönetmesi gerek. Bunların arkasından bir şey çıkmaz.

* ASTANA GÖRÜŞMELERİ: 1-2 günde sonuç çıkmamasını beklememek lazım. Biz barış diyoruz ama adil ve kalıcı bir barış olsun diyoruz. Hiç kimse Suriye halkına bir barışı dayatamaz, diretemez. Halkın istediği bir barış kalıcıdır. Süreci takip edeceğiz, müzakereler devam edecek.

* TRUMP DÖNEMİNDE FETÖ'NÜN İADESİ: Hukuki süreç başladı. Sürekli olarak, burada mahkemeler geliştikçe yeni deliller ortaya çıkacak ve ABD ile paylaşılacak. Oradaki hukuki sürece müdahale değil, yeni ABD yönetiminin iradesini ortaya koymasıdır. Yeni ABD yönetimi eşkıyayı mı, müttefik Türkiye'yi mi tercih edecek? Sonuç alacağımız ümidindeyiz.

* İSRAİL'İN KUDÜS'TEKİ YERLEŞİMLERİ: Biz İsrail devletinin işgali sona erdirmesi ve BM tarafından alınan kararlara uyarak bu topraklardan çekilmesinin zorunlu olduğu kanaatindeyiz. Doğu Kudüs'ün Müslüman ve Yahudilerin ortak bir şehri olması ve yeni yerleşim yerlerinin açılmaması aslolandır. Kabul edilemez bir işgaldir. Görüşlerimiz budur.

* EMEKLİLERE PROMOSYON: Gerekli çalışmalar yapılıyor.

* KAMUYA TAŞERON ALIMI: İlgili bakanlıklar çalışmalarını yapıyor.