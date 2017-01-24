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Medine Semizoğlu Manisa
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'Komşuya gidiyorum' dedi 3 gündür kayıp!

Manisa'da komşusuna gideceğini söyleyerek evden ayrılan 52 yaşındaki Medine Semizoğlu'na 3 gündür ulaşılamıyor

24 Ocak 2017 Salı, 19:48:26 Güncelleme: 19:49:27 DHA

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde oturan ve komşuya gideceğini söyleyerek evinden çıkan 52 yaşındaki Medine Semizoğlu'ndan 3 gündür haber alınamıyor.

Alaşehir Çakırcaali Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi Medine Semizoğlu, geçen pazar günü komşuya gedeceğini söyleyerek evden ayrıldı. O günden sonra kendisinden haber alınamadı.

Bunun üzerine yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ancak geçen zamana rağmen Medine Semizoğlu'ndan bir haber alınamadı.

"HAYATİ TEHLİKESİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ"

Kayıp kadının çiftçi eşi 57 yaşındaki Halil Semizoğlu, "Eşim pazar günü öğlen üzeri, komşulara ziyarete gidiyorum diyerek ayrıldı. Akşam saatine kadar dönmeyince, komşumuza sorduk. Komşumuz eşimin onlara uğramadığını söyledi. Bunun üzerine mahallede gidebileceği yerlere sorduk, bir sonuç alamadık. Akrabalarımızı ve uğrayabileceği yerleri aradıktan sonra, saat 20.30'da jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduk. Mahalleden geçen tanıdık biri, otomobiline saat 15.00'te almış. Eşime nereye gideceğini sormuş. O da 'Beni otogara bırakıver' demiş. Otomobil sürücüsü kamera kayıtlarına göre 15.22'de otogara bırakmış. Ondan sonrasında bir haber yok. Eşim nüfus cüzdanını da almamış. Şu anda polis ve jandarma bölgedeki kamera kayıtlarını da inceleyerek, arama çalışmalarını sürdürüyor. Eşim yaklaşık 2012'den bu yana belirli aralıklarla psikolojik tedavi görüyordu. Aile olarak evimizde hiçbir sorun yok. Herhangi bir düşmanımız da yok. Büyük bir ihtimalle bunalıma girmiş olabilir. Hayati tehlikesinden endişe ediyoruz. Bilenlerin veya görenlerin en yakın güvenlik birimlerine veya 0 537 385 80 52 numaralı telefona bilgi vermelerini istiyoruz" dedi.

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